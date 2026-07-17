Aquidauana terá investimento de R$ 12,6 milhões em asfalto e drenagem

Investimento previsto é de R$ 12.617.609,90 e contempla ruas da vila São Pedro e do bairro Santa Terezinha / Divulgação/Agecom

O Governo de Mato Grosso do Sul publicou a licitação para contratar a empresa responsável pelas obras de drenagem de águas pluviais e pavimentação asfáltica em 19 vias de Aquidauana. O investimento previsto é de R$ 12.617.609,90 e contempla ruas da vila São Pedro e do bairro Santa Terezinha, em mais uma parceria entre o estado e o município para ampliar a infraestrutura urbana.

A Concorrência Eletrônica nº 098/2026 foi publicada nesta quinta-feira (16) pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos). A abertura das propostas das empresas interessadas está marcada para o dia 04 de agosto, às 08h30.

Os projetos de engenharia foram elaborados pela Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas. A equipe da pasta também acompanha os trâmites técnicos e a articulação junto ao Governo do Estado para viabilizar o investimento.

De acordo com a administração municipal, as intervenções fazem parte do trabalho conjunto entre a prefeitura e o Governo do Estado para melhorar a infraestrutura urbana, ampliar a mobilidade, aumentar a segurança no trânsito e oferecer mais qualidade de vida à população.

"Essa é mais uma etapa de um trabalho que começou com a elaboração dos projetos pela nossa equipe técnica e que agora avança para a fase de contratação da empresa que executará as obras. Quero agradecer ao governador Eduardo Riedel pela sensibilidade e pelo compromisso com Aquidauana. Esse investimento vai levar mais infraestrutura, segurança e qualidade de vida para os moradores das regiões contempladas. Seguiremos trabalhando com planejamento e responsabilidade para buscar cada vez mais recursos e transformar a realidade da nossa cidade", destacou o prefeito Mauro do Atlântico (PSDB).

Nesta etapa, serão contempladas as ruas Veriano Rodrigues Chagas, Antônio Quelho, Bernardino Lopes, dos Expedicionários, Pastor Gil Negrão, José Carpejani, Inácio Gomes, Ana Pires de Andrade, Humberto Alves Corrêa, Pedro Mendes Costa, Abdalla Maksoud, Alberto Chebel, Mário Guerreiro, Célia Silva Benevides, José Ravaglia, Maria Eliza Mucio Teixeira, Joaquim Alves Ribeiro e Goro Chinen, além da Travessa Costa.

Segundo a Prefeitura de Aquidauana, além de melhorar as condições de tráfego, as obras devem proporcionar mais segurança, facilitar a mobilidade, contribuir para a valorização dos imóveis e beneficiar moradores, comerciantes e todos que utilizam diariamente essas vias.

A administração municipal informou, ainda, que acompanhará todas as fases do processo licitatório e, posteriormente, a execução dos serviços, para garantir que as obras sejam realizadas conforme os projetos técnicos e atendam às necessidades da população.

