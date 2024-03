Aquidauana terá mais um sábado de calor e altas temperaturas

Tempo em Aquidauana na manhã de hoje / O Pantaneiro

De acordo com informações do Climatempo, a previsão do tempo para Aquidauana nos próximos dias indica variação na temperatura e níveis moderados de umidade do ar.

Ao longo do dia, espera-se uma variação considerável de temperatura, com máxima prevista de 38ºC e mínima de 25ºC. Recomenda-se atenção especial para os horários de pico de calor, que podem ser bastante elevados, e para o período da noite, quando as temperaturas podem cair.

A umidade relativa do ar está prevista em torno de 63,1%. Embora não seja considerada baixa, é importante manter a hidratação e evitar exposição prolongada ao sol durante os períodos mais quentes do dia.

É importante ressaltar que as previsões meteorológicas estão sujeitas a alterações, portanto, é aconselhável acompanhar atualizações regulares de fontes confiáveis para se manter informado sobre as condições climáticas locais.

Por fim, recomenda-se que a população tome medidas de precaução para lidar com as variações de temperatura e umidade, como hidratação adequada, uso de protetor solar e roupas leves, especialmente durante os momentos de maior calor.