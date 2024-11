Aquidauana terá mais um sábado ensolarado

João Éric/O Pantaneiro

Aquidauana terá um sábado de tempo predominantemente estável, com temperaturas elevadas e poucas chances de chuva. Pela manhã, os termômetros devem marcar entre 23°C e 25°C, com céu claro e umidade relativa do ar em torno de 70%.

Durante a tarde, as temperaturas devem subir significativamente, alcançando máximas de 36°C, com sensação térmica que pode chegar a 39°C devido à alta umidade e ao calor. O céu terá nuvens dispersas, mas a probabilidade de chuva é baixa, inferior a 10%. Os ventos serão moderados, soprando a uma velocidade média de 8 a 17 km/h.

À noite, os termômetros devem registrar temperaturas em torno de 30°C, com leve aumento da umidade e céu ainda parcialmente nublado. A sensação térmica deve permanecer elevada, beirando os 35°C.

Recomendações:

Utilize protetor solar ao longo do dia, especialmente à tarde, quando a radiação UV atinge níveis moderados a altos.

Mantenha-se hidratado e evite exposição direta ao sol nas horas mais quentes.

Fique atento aos sinais de desconforto térmico, como tonturas ou fadiga, devido ao calor.

Mais informações detalhadas podem ser encontradas nos serviços de meteorologia locais.