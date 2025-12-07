Aquidauana terá máxima de 33°C e chance de chuva com trovoadas neste domingo

O céu permanecerá com muitas nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do dia
Arquivo/ O Pantaneiro
A previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) indica que Aquidauana deve registrar mínima de 23°C e máxima de 33°C neste domingo (7). O céu permanecerá com muitas nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do dia.
O cenário atmosférico favorece períodos de instabilidade, especialmente no decorrer da tarde, quando a combinação de calor e umidade aumenta a formação de nuvens de chuva. O Inmet orienta atenção a possíveis descargas elétricas e mudanças rápidas nas condições do tempo.
