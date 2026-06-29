Aquidauana terá máxima de 33°C nesta segunda-feira

Semana começa com tempo firme e calor em Aquidauana e região / O Pantaneiro

Após os primeiros dias do inverno serem marcados pelo frio e instabilidade, esta semana começa com tempo firme e calor em Aquidauana e região. Nesta segunda-feira (29), os moradores devem enfrentar temperaturas elevadas durante a tarde, com máxima prevista de 33°C, enquanto a mínima fica em 20°C nas primeiras horas do dia, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia.

Pela manhã, o céu deve apresentar poucas nuvens, favorecendo um início de dia com tempo mais aberto. Os ventos sopram de sudeste para nordeste, com intensidade fraca, sem previsão de mudanças significativas nas condições do tempo.

Ao longo da tarde, a nebulosidade aumenta, e o céu passa a ter muitas nuvens, cenário que permanece durante a noite. Apesar disso, não há indicação de chuva para o município nesta segunda-feira. Os ventos continuam fracos, mudando de direção para noroeste e norte no período da tarde, antes de voltarem a soprar entre sudeste e sul durante a noite.

A umidade relativa do ar varia entre 95% nas primeiras horas do dia e pode cair para 30% durante a tarde, índice que exige atenção, principalmente para crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios. A recomendação é reforçar a hidratação, evitar exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes e, sempre que possível, utilizar umidificadores ou recipientes com água em ambientes fechados.

Panorama da semana

A tendência para os próximos dias é de manutenção do tempo estável em Aquidauana, com predomínio de calor durante as tardes e temperaturas mais amenas ao amanhecer, características típicas do inverno sul-mato-grossense. A nebulosidade deve variar ao longo da semana, mas sem expectativa de mudanças bruscas nas condições do tempo.