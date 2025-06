Aquidauana terá mutirão de saúde e odontologia em agosto

AGECOM

Entre os dias 4 e 8 de agosto, acontece o programa “Sorrindo no Campo”, com foco na saúde bucal. Serão ofertadas consultas odontológicas e ações educativas sobre higiene oral, reforçando a importância da prevenção e dos cuidados com os dentes. Os atendimentos serão realizados na ESF Cláudio Fernando Stella, que funcionará como unidade polo.

Aquidauana será contemplada, em agosto, com dois importantes programas de saúde voltados à população do campo. Por meio de uma parceria entre o SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), o Sindicato Rural e a Prefeitura de Aquidauana, serão realizados mutirões de atendimentos médicos e odontológicos gratuitos.

Já no dia 9 de agosto, o programa “Saúde do Homem e da Mulher Rural” trará uma equipe médica especializada para atender a comunidade rural com consultas nas áreas de urologia, ginecologia, oftalmologia, dermatologia, clínica geral e pediatria. O objetivo é promover prevenção, diagnóstico precoce e cuidado integral com a saúde.

Além das consultas, a programação inclui palestras educativas sobre câncer de mama e de próstata, temas essenciais para a conscientização da população.

A iniciativa foi viabilizada por solicitação dos vereadores Renato Bossay e Reinaldo Kastanha, que encaminharam ofício ao Sindicato Rural. A ação visa levar mais dignidade e qualidade de vida a quem vive e trabalha no campo.

“Parcerias como essa mostram nosso compromisso com a saúde e o bem-estar da população rural. É dever nosso cuidar de quem sustenta o campo com tanto esforço”, destacou o prefeito Mauro do Atlântico.

Os atendimentos são gratuitos e voltados especialmente para moradores da zona rural de Aquidauana.

