Aquidauana terá novo posto para emissão da Carteira de Identidade Nacional

Objetivo é facilitar a obtenção do documento por populações que enfrentam dificuldades de deslocamento / Divulgação

Moradores de comunidades indígenas de Aquidauana passarão a contar com um novo ponto para emissão da CIN (Carteira de Identidade Nacional). A iniciativa faz parte de um projeto do Governo de Mato Grosso do Sul que levará postos de identificação para escolas estaduais localizadas em áreas de difícil acesso, facilitando a obtenção do documento por populações que enfrentam dificuldades de deslocamento.

O novo posto de Aquidauana funcionará na Escola Estadual Indígena Pastor Reginaldo Miguel – Hoyenó'O. A implantação é realizada pela Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública), em parceria com a SED (Secretaria de Estado de Educação).

Além de Aquidauana, também receberão novos postos de identificação a Aldeia Jaguapiru, em Dourados, a Aldeia Te'yikue, em Caarapó, e o distrito de Nova Itamarati, no Assentamento Itamarati, em Ponta Porã.

Segundo o Governo do Estado, a iniciativa tem como objetivo descentralizar o serviço de identificação civil, ampliando o acesso à emissão da Carteira de Identidade Nacional para moradores de comunidades indígenas e de outras localidades mais distantes dos postos convencionais.

A expectativa é de que a medida facilite à população a obtenção de um dos principais documentos de identificação do país, fortalecendo a cidadania, a inclusão social e o alcance a serviços públicos essenciais.