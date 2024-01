Aquidauana terá novo sacerdote: Pe. José Devecchi

Arquivo Pessoal

Está prevista para as próximas semanas a chegada do novo sacerdote da Paróquia Imaculada Conceição da cidade de Aquidauana (MS), Pe. José Aparecido Devecchi Gonaçalves, C.SS.R. Ele deverá atuar nas ações sacerdotais ao lado dos padres Francisco Cáceres e Paulo Souza, pároco local.

Nascido em Jandaia do Sul, o diácono José Aparecido Devecchi Gonçalves, CSsR, ordenou-se presbítero na igreja matriz da paróquia São João Batista, em 2021, em Jandaia do Sul, Paraná.

Pe. José Aparecido chegou em Campo Grande no ano de 2020, ainda como religioso com votos temporários e auxiliando também na paróquia redentorista Nossa Senhora da Guia. No Santuário celebrou sua Profissão Perpétua na Congregação do Santíssimo Redentor em 15 de março de 2021, e foi ordenado diácono em 1º de maio do mesmo ano. Após sua ordenação presbiteral, em 30 de outubro de 2021 na sua cidade natal Jandaia do Sul, viveu seu sacerdócio no Santuário Estadual.

Em 28 de dezembro de 2022, foi designado para o Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro de Curitiba (PR), pela segunda vez. A primeira vez foi no ano de 2015 quando ainda era seminarista.

Nascimento: 22/03/1994

Profissão Religiosa: 20/01/2019

Ordenação Sacerdotal: 30/10/2021

Lema Sacerdotal: “O Espírito Santo está sobre mim porque Ele me ungiu para levar a boa nova do Evangelho aos pobres.” (Lc 4,18)