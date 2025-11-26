Aquidauana terá quarta-feira de calor intenso e tempo firme

As temperaturas variam entre 21ºC, nas primeiras horas do dia, e podem chegar aos 39ºC durante a tarde
Rio Aquidauana em Piraputanga / O Pantaneiro, Arquivo
Aquidauana deve enfrentar uma quarta-feira (26) marcada por calor extremo e tempo firme, segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As temperaturas variam entre 21ºC, nas primeiras horas do dia, e podem chegar aos 39ºC durante a tarde.
O céu permanece com poucas nuvens ao longo do dia, favorecendo a elevação da temperatura. Diferentemente dos últimos dias, não há previsão de chuva para o município nesta quarta-feira.
O Inmet recomenda atenção redobrada com hidratação, uso de protetor solar e evitar exposição prolongada ao sol nos horários de maior intensidade, especialmente entre 10h e 16h.
