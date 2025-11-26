Acessibilidade

26 de Novembro de 2025 • 11:26

Buscar

Últimas notícias
X
Clima

Aquidauana terá quarta-feira de calor intenso e tempo firme

As temperaturas variam entre 21ºC, nas primeiras horas do dia, e podem chegar aos 39ºC durante a tarde

Da redação

Publicado em 26/11/2025 às 07:10

Atualizado em 26/11/2025 às 07:11

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Rio Aquidauana em Piraputanga / O Pantaneiro, Arquivo

Aquidauana deve enfrentar uma quarta-feira (26) marcada por calor extremo e tempo firme, segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As temperaturas variam entre 21ºC, nas primeiras horas do dia, e podem chegar aos 39ºC durante a tarde.

O céu permanece com poucas nuvens ao longo do dia, favorecendo a elevação da temperatura. Diferentemente dos últimos dias, não há previsão de chuva para o município nesta quarta-feira.

O Inmet recomenda atenção redobrada com hidratação, uso de protetor solar e evitar exposição prolongada ao sol nos horários de maior intensidade, especialmente entre 10h e 16h.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Aquidauana oferece 27 vagas de emprego nesta terça-feira

• Aquidauana terá terça-feira quente e sem previsão de chuva

• Aquidauana realiza 1ª Feira Gospel com música, teatro e oração

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:


🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Socorro

Bombeiros aplicam manobra para retirar mola de boca de criança em Aquidauana

Cultura

Banda de Aquidauana vence campeonato brasileiro em São Paulo

Aquidauana

Polícia apreende drogas e identifica adolescente namorada de traficante

Homem morre após ser atacado durante a madrugada no Centro de Aquidauana

Motociclista fica ferido em queda na estrada do Pequi em Aquidauana

Ciclista fica ferida após batida entre bicicleta elétrica e carro em Aquidauana

Violência

Homem morre após ser atacado durante a madrugada no Centro de Aquidauana

Publicidade

Ocorrência

Motociclista fica ferido em queda na estrada do Pequi em Aquidauana

ÚLTIMAS

Educação

Escola Erso Gomes celebra Consciência Negra com desfile e atividades educativas

Programação reforçou a valorização da identidade, cultura afro-brasileira e representatividade entre os estudantes

Saúde

MS acende alerta para risco de canetas emagrecedoras ilegais

Vigilância Sanitária reforça que produtos vendidos sem registro podem causar intoxicações e até morte

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo