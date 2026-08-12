Aquidauana terá quarta-feira de sol entre nuvens e calor à tarde

Previsão aponta estabilidade em Aquidauana e região / O Pantaneiro

Aquidauana terá uma quarta-feira (12) de tempo estável, com alternância entre períodos de sol e céu encoberto, mas nenhuma previsão de chuva, segundo dados do Climatempo. A temperatura deve variar entre 20°C e 32°C ao longo do dia.

Pela manhã, o sol aparece entre algumas nuvens, enquanto a formação de nebulosidade pode aumentar à tarde. À noite, o céu continua bastante encoberto, mas sem expectativa de precipitações em Aquidauana e região.

A sensação térmica deve ficar entre 20°C e 26°C. A umidade relativa do ar varia de 55% a 88%, enquanto os ventos sopram de leste-sudeste/noroeste, com velocidade média de seis quilômetros por hora e rajadas que podem chegar a 29 quilômetros por hora.

O sol nasceu às 06h08 e se põe às 17h28. A lua entrou na fase nova.