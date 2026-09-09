Aquidauana terá quarta-feira de sol entre nuvens e máxima de 32°C

Termômetros voltarão a registrar marcas acima dos 30°C em Aquidauana / O Pantaneiro

Aquidauana deve ter uma quarta-feira (09) de sol entre nuvens e períodos de céu mais encoberto, conforme previsão do Climatempo. A temperatura mínima prevista é de 22°C, enquanto a máxima pode chegar aos 32°C.

Apesar da nebulosidade maior em alguns momentos, inclusive à noite, não há expectativa de chuva. A umidade relativa do ar varia entre 55% e 86%. A sensação térmica deve ficar entre 22°C e 29°C.

Durante o dia, o vento sopra de leste, com velocidade de seis quilômetros por hora, mas com rajadas que podem alcançar 43 quilômetros por hora.

Em Aquidauana, o sol nasceu às 05h45 e se põe às 17h35, considerando o horário local de Mato Grosso do Sul. A lua estará na fase minguante.

