Acessibilidade

09 de Setembro de 2026 • 12:37

Buscar

Últimas notícias
X
Meteorologia

Aquidauana terá quarta-feira de sol entre nuvens e máxima de 32°C

Calor volta a ficar mais intenso, após alguns dias mais amenos; previsão indica céu nublado em alguns períodos

Rhobson Tavares Lima - Jornalista

Publicado em 09/09/2026 às 06:15

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Termômetros voltarão a registrar marcas acima dos 30°C em Aquidauana / O Pantaneiro

Aquidauana deve ter uma quarta-feira (09) de sol entre nuvens e períodos de céu mais encoberto, conforme previsão do Climatempo. A temperatura mínima prevista é de 22°C, enquanto a máxima pode chegar aos 32°C.

Apesar da nebulosidade maior em alguns momentos, inclusive à noite, não há expectativa de chuva. A umidade relativa do ar varia entre 55% e 86%. A sensação térmica deve ficar entre 22°C e 29°C.

Durante o dia, o vento sopra de leste, com velocidade de seis quilômetros por hora, mas com rajadas que podem alcançar 43 quilômetros por hora.

Em Aquidauana, o sol nasceu às 05h45 e se põe às 17h35, considerando o horário local de Mato Grosso do Sul. A lua estará na fase minguante.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Futebol amador

4ª Copa Máster Jornal O Pantaneiro começa sábado com atual campeão

AQUIDAUANA E ANASTÁCIO

Feriado de 7 de Setembro começa com vento gelado e temperaturas baixas

Saúde

Unidade móvel levará consultas e cirurgias oftalmológicas a Aquidauana

Chegada está prevista para o dia 25 de setembro; iniciativa envolve a Secretaria Municipal de Saúde, o Ministério da Saúde e o Governo Federal

07 de Setembro

Serviços de saúde de Aquidauana funcionam parcialmente neste feriado

Publicidade

Luto em Aquidauana

Prefeitura e Lions manifestam pesar pela morte de Célia Ribeiro Leite

ÚLTIMAS

GALERIA DE FOTOS

7 de Setembro, desfile cívico - Anastácio

URGENTE

Hilux fica totalmente destruída após colidir com novilha na BR 345

Acidente ocorreu no Distrito Águas do Miranda, mas passageiros escapam sem ferimentos

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo