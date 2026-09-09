Aquidauana terá quarta-feira de sol entre nuvens e máxima de 32°C

Calor volta a ficar mais intenso, após alguns dias mais amenos; previsão indica céu nublado em alguns períodos
Termômetros voltarão a registrar marcas acima dos 30°C em Aquidauana / O Pantaneiro
Aquidauana deve ter uma quarta-feira (09) de sol entre nuvens e períodos de céu mais encoberto, conforme previsão do Climatempo. A temperatura mínima prevista é de 22°C, enquanto a máxima pode chegar aos 32°C.
Apesar da nebulosidade maior em alguns momentos, inclusive à noite, não há expectativa de chuva. A umidade relativa do ar varia entre 55% e 86%. A sensação térmica deve ficar entre 22°C e 29°C.
Durante o dia, o vento sopra de leste, com velocidade de seis quilômetros por hora, mas com rajadas que podem alcançar 43 quilômetros por hora.
Em Aquidauana, o sol nasceu às 05h45 e se põe às 17h35, considerando o horário local de Mato Grosso do Sul. A lua estará na fase minguante.
Saúde
Chegada está prevista para o dia 25 de setembro; iniciativa envolve a Secretaria Municipal de Saúde, o Ministério da Saúde e o Governo Federal
GALERIA DE FOTOS
URGENTE
Acidente ocorreu no Distrito Águas do Miranda, mas passageiros escapam sem ferimentos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS