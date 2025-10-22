Aquidauana terá quarta-feira de tempo estável e calor de até 36ºC

Rhobson Tavares, O Pantaneiro

A mínima prevista é de 19°C nas primeiras horas da manhã, enquanto a máxima deve atingir 36°C durante a tarde. Não há previsão de chuva para o município.

A previsão do tempo para esta quarta-feira (22) em Aquidauana, conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), indica céu com poucas nuvens ao longo do dia e temperaturas elevadas.

O tempo seco e quente exige atenção redobrada à hidratação e aos cuidados com a exposição solar prolongada, especialmente entre 10h e 16h, período de maior incidência dos raios ultravioleta.

