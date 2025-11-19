Aquidauana terá quarta-feira de tempo firme

Inmet indica variação de temperaturas entre 17°C e 34°C
Arquivo/ O Pantaneiro
A previsão do tempo para Aquidauana nesta terça-feira (19), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), indica variação de temperaturas entre 17°C e 34°C.
O período da manhã deve registrar céu claro. Durante a tarde e a noite, a condição prevista é de céu com algumas nuvens. Até o momento, não há indicação de chuva para o município.
