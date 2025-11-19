Acessibilidade

21 de Novembro de 2025 • 09:08

Buscar

Últimas notícias
X
Clima

Aquidauana terá quarta-feira de tempo firme

Inmet indica variação de temperaturas entre 17°C e 34°C

Da redação

Publicado em 19/11/2025 às 07:10

Atualizado em 19/11/2025 às 07:24

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Arquivo/ O Pantaneiro

A previsão do tempo para Aquidauana nesta terça-feira (19), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), indica variação de temperaturas entre 17°C e 34°C.

O período da manhã deve registrar céu claro. Durante a tarde e a noite, a condição prevista é de céu com algumas nuvens. Até o momento, não há indicação de chuva para o município.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• MPMS abre seleção com vagas para estágio e residência em Aquidauana

• IFMS de Aquidauana promove Semana da Consciência Negra com atrações culturais

• Ciclista fica ferida após colisão entre bike elétrica e carro em Aquidauana

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:


🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Polícia

Batida entre bicicleta elétrica e carro deixa mulher ferida em Aquidauana

Educação

UFMS abre inscrições para Mestrado em Estudos Culturais em Aquidauana

Oportunidade

Aquidauana abre 27 vagas de emprego nesta terça-feira

Aquidauana terá manhã com chance de chuva e tarde estável nesta terça-feira

IFMS de Aquidauana abre curso técnico em logística

Motociclista fica ferida após queda de moto em Aquidauana

Clima

Aquidauana terá manhã com chance de chuva e tarde estável nesta terça-feira

Publicidade

Legado

Amistoso intermunicipal de futebol para atletas de 70 anos e celebra lendas do esporte

ÚLTIMAS

Cidades

Bonito decreta ponto facultativo na sexta-feira

As atividades voltam normalmente na segunda, 24

Evento

Festival da Consciência Negra reúne cultura, música e comunidade em celebração

O Festival da Consciência Negra é um convite para estarmos juntos, valorizando a cultura, a diversidade e a força da nossa comunidade

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo