Aquidauana terá quinta-feira de calor intenso e alta probabilidade de chuva

A expectativa é de que a cobertura de nuvens seja intensa, com apenas 27% do dia com céu aberto / O Pantaneiro

A quinta-feira, 19 de fevereiro, será mais um dia de verão típico em Aquidauana. O clima na cidade será marcado por calor intenso e céu parcialmente nublado, com condições propícias para pancadas de chuva, características da estação.

Os termômetros devem registrar temperaturas elevadas, com a máxima podendo chegar aos 34°C durante a tarde. A mínima prevista para o período da noite e início da manhã é de 23°C. A sensação térmica, no entanto, deve ser ainda maior devido à alta umidade do ar, que gira em torno de 70%.

De acordo com os dados históricos para a época, fevereiro é um dos meses mais chuvosos na região, e esta quinta-feira não foge à regra. A probabilidade de precipitação é de 52%. Portanto, quem for sair pela cidade deve estar preparado para pancadas de chuva, que podem ocorrer principalmente durante a tarde e noite, típicas do verão. Em termos de volume, a média histórica de precipitação para o mês é significativa, girando em torno de 142 mm acumulados ao longo de fevereiro, o que reforça o caráter úmido da estação.

Os ventos serão fracos, com velocidade média de 15.1 km/h, o que contribui para a sensação de ar abafado, já que fevereiro é considerado o mês menos ventoso do ano na cidade. O sol nasceu por volta das 05:32 e deve se pôr às 18:19, proporcionando aproximadamente 12.8 horas de luz natural. No entanto, o céu não ficará totalmente claro. A expectativa é de que a cobertura de nuvens seja intensa, com apenas 27% do dia com céu aberto, o que justifica a sensação de tempo encoberto e as aberturas para sol entre as nuvens.

Para quem for enfrentar o calor e as possíveis chuvas, a recomendação é clara: roupas leves, como camisetas sem manga, e não esquecer o guarda-chuva ou capa de chuva ao sair de casa.

