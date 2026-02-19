Acessibilidade

19 de Fevereiro de 2026 • 12:23

Buscar

Últimas notícias
X
Meteorologia

Aquidauana terá quinta-feira de calor intenso e alta probabilidade de chuva

A combinação de temperaturas elevadas e umidade típica do verão promete um típico dia quente e abafado na região

Da redação

Publicado em 19/02/2026 às 07:09

Atualizado em 19/02/2026 às 07:12

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A expectativa é de que a cobertura de nuvens seja intensa, com apenas 27% do dia com céu aberto / O Pantaneiro

A quinta-feira, 19 de fevereiro, será mais um dia de verão típico em Aquidauana. O clima na cidade será marcado por calor intenso e céu parcialmente nublado, com condições propícias para pancadas de chuva, características da estação.

Os termômetros devem registrar temperaturas elevadas, com a máxima podendo chegar aos 34°C durante a tarde. A mínima prevista para o período da noite e início da manhã é de 23°C. A sensação térmica, no entanto, deve ser ainda maior devido à alta umidade do ar, que gira em torno de 70%.

De acordo com os dados históricos para a época, fevereiro é um dos meses mais chuvosos na região, e esta quinta-feira não foge à regra. A probabilidade de precipitação é de 52%. Portanto, quem for sair pela cidade deve estar preparado para pancadas de chuva, que podem ocorrer principalmente durante a tarde e noite, típicas do verão. Em termos de volume, a média histórica de precipitação para o mês é significativa, girando em torno de 142 mm acumulados ao longo de fevereiro, o que reforça o caráter úmido da estação.

Os ventos serão fracos, com velocidade média de 15.1 km/h, o que contribui para a sensação de ar abafado, já que fevereiro é considerado o mês menos ventoso do ano na cidade. O sol nasceu por volta das 05:32 e deve se pôr às 18:19, proporcionando aproximadamente 12.8 horas de luz natural. No entanto, o céu não ficará totalmente claro. A expectativa é de que a cobertura de nuvens seja intensa, com apenas 27% do dia com céu aberto, o que justifica a sensação de tempo encoberto e as aberturas para sol entre as nuvens.

Para quem for enfrentar o calor e as possíveis chuvas, a recomendação é clara: roupas leves, como camisetas sem manga, e não esquecer o guarda-chuva ou capa de chuva ao sair de casa.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Luto

Família e amigos se despedem da Terezinha de Jesus Battaglin Brum

Meteorologia

Quarta-feira em Aquidauana será de calor intenso e tempo seco

Alívio

Pasta encontrada: moradora agradece mobilização após matéria do O Pantaneiro

Amanda Maidana respira aliviada após pasta com todos documentos serem encontrados e devolvidos

Marco histórico

Inovaqui fortalece protagonismo regional em acordo histórico de inovação em MS

Publicidade

União

Aos 98 anos, Nercy transforma viagens em celebrações inesquecíveis ao lado da família

ÚLTIMAS

Carnaval 2026

Drones e helicópteros reforçam fiscalização da Agems na Operação Carnaval Seguro

As equipes estão estruturadas com fiscalização integrada e o uso de ferramentas tecnológicas que permitem análises mais precisas, atuação preventiva e tomadas de decisão em tempo real

Carnaval

Canoístas de Aquidauana encontram sucuri gigante em treino

Enquanto remavam no rio Formoso, em Bonito, grupo se deparou com a cobra e guardam a lembrança incrível do Carnaval

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo