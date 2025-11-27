Aquidauana terá quinta-feira de calor moderado e céu fechado

O céu permanece com muitas nuvens ao longo do dia, mas não há indicativo de chuva para o município
Tempo nublado em Aquidauana / Aquivo/ O Pantaneiro
A quinta-feira (27) em Aquidauana será marcada por temperaturas entre 23ºC e 36ºC, segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O céu permanece com muitas nuvens ao longo do dia, mas não há indicativo de chuva para o município.
Mesmo sem previsão de precipitações, o céu mais encoberto pode amenizar parcialmente a sensação de calor nas horas de maior intensidade. O Inmet orienta atenção à hidratação e aos cuidados com exposição prolongada ao sol.
A atualização faz parte do monitoramento diário realizado pelo órgão para a região do Pantanal e entorno.
