Aquidauana terá quinta-feira de calor moderado e céu fechado

Tempo nublado em Aquidauana / Aquivo/ O Pantaneiro

A quinta-feira (27) em Aquidauana será marcada por temperaturas entre 23ºC e 36ºC, segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O céu permanece com muitas nuvens ao longo do dia, mas não há indicativo de chuva para o município.



Mesmo sem previsão de precipitações, o céu mais encoberto pode amenizar parcialmente a sensação de calor nas horas de maior intensidade. O Inmet orienta atenção à hidratação e aos cuidados com exposição prolongada ao sol.



A atualização faz parte do monitoramento diário realizado pelo órgão para a região do Pantanal e entorno.

