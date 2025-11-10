Aquidauana terá segunda-feira com calor e possibilidade de chuva isolada

Arquivo/ O Pantaneiro

A segunda-feira (10) deve ser de tempo quente e variação de nuvens em Aquidauana, conforme previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As temperaturas variam entre 20°C e 38°C, com céu parcialmente nublado e possibilidade de chuva isolada ao longo do dia.



De acordo com o Inmet, o calor predomina em grande parte da região, especialmente durante a tarde, quando a sensação térmica pode ultrapassar os 40°C em áreas urbanas.



O instituto orienta a população a manter-se hidratada, evitar exposição prolongada ao sol nos horários de maior intensidade e redobrar os cuidados com crianças e idosos.

