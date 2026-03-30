Aquidauana terá segunda-feira quente e com muitas nuvens

A temperatura mínima prevista é de 23°C, enquanto a máxima pode chegar aos 39°C
Você Repórter/ O Pantaneiro
Aquidauana deve enfrentar uma segunda-feira (30) marcada por temperaturas elevadas e presença significativa de nuvens, conforme previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
De acordo com o órgão, a temperatura mínima prevista é de 23°C, enquanto a máxima pode chegar aos 39°C, indicando um dia de forte calor na região. Apesar das altas temperaturas, o céu deve permanecer com muitas nuvens ao longo do dia.
A combinação de calor intenso e nebulosidade pode gerar sensação de abafamento, exigindo atenção redobrada com hidratação e exposição ao sol, especialmente nos horários mais quentes.
O Inmet recomenda que a população adote medidas de proteção, como uso de protetor solar, ingestão frequente de líquidos e evitar atividades físicas nas horas de maior calor.
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