Aquidauana terá sexta-feira com calor e possibilidade de chuva isolada

Tempo nublado em Aquidauana / O Pantaneiro

Nesta sexta-feira (24), os moradores de Aquidauana podem esperar um dia quente, com temperaturas variando entre 23ºC e 36ºC, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).



O céu deve permanecer com muitas nuvens ao longo do dia, e há possibilidade de chuvas isoladas durante a manhã, tarde e noite. Apesar do calor, a previsão de chuva pode trazer momentos de alívio para quem enfrenta as altas temperaturas típicas da região.



A recomendação para a população é se manter hidratada, especialmente durante os períodos mais quentes do dia, e estar preparada para as possíveis pancadas de chuva.