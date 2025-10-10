Aquidauana terá sexta-feira com temperaturas de até 37°C

Não há indicativo de chuva para o município, e o tempo deve seguir seco e estável durante a maior parte do dia
Rhobson Tavares/ O Pantaneiro
A previsão do tempo para esta sexta-feira (10) em Aquidauana aponta céu com muitas nuvens e variação de temperatura entre 20 °C e 37 °C, conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
De acordo com o órgão, o calor predomina ao longo do dia, especialmente no período da tarde, enquanto a presença de nebulosidade pode amenizar parcialmente a sensação térmica em alguns momentos.
Não há indicativo de chuva para o município, e o tempo deve seguir seco e estável durante a maior parte do dia. O Inmet recomenda atenção quanto à hidratação e à exposição solar prolongada, principalmente entre o final da manhã e o início da tarde.
