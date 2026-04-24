Aquidauana terá sexta-feira de calor intenso e baixa umidade

Temperaturas variam entre 22°C e 35°C, com céu nublado e sem previsão de chuva
O Pantaneiro
Os moradores de Aquidauana terão uma sexta-feira (24) de calor intenso e baixa umidade, com predomínio de céu nublado ao longo do dia. De acordo com os sistemas de monitoramento meteorológico, a previsão indica temperaturas entre 22°C pela manhã e 35°C no período da tarde, com sensação térmica elevada .
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo de baixa umidade para Aquidauana nesta sexta-feira, com índices variando entre 20% e 30% . Além disso, o município também está sob alerta vermelho de onda de calor até sábado (25), com temperaturas 5°C acima da média por período prolongado.
A manhã começa com temperaturas por volta de 22°C a 23°C, com céu nublado. O nascer do sol está previsto para as 10h31 . Por volta das 11h, os termômetros já alcançam cerca de 31°C, com aquecimento rápido ao longo da manhã.
O pico de calor deve ocorrer entre 14h e 17h, quando a temperatura máxima pode chegar a 35°C, com sensação térmica ainda maior devido à baixa umidade . No período da tarde, por volta das 14h, os termômetros devem registrar cerca de 33°C.
À noite, as temperaturas entram em declínio, ficando entre 22°C e 26°C, com céu nublado. O pôr do sol ocorrerá por volta das 21h58 .
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