Aquidauana terá sexta-feira de calor intenso e baixa umidade

O Pantaneiro

Os moradores de Aquidauana terão uma sexta-feira (24) de calor intenso e baixa umidade, com predomínio de céu nublado ao longo do dia. De acordo com os sistemas de monitoramento meteorológico, a previsão indica temperaturas entre 22°C pela manhã e 35°C no período da tarde, com sensação térmica elevada .

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo de baixa umidade para Aquidauana nesta sexta-feira, com índices variando entre 20% e 30% . Além disso, o município também está sob alerta vermelho de onda de calor até sábado (25), com temperaturas 5°C acima da média por período prolongado.

A manhã começa com temperaturas por volta de 22°C a 23°C, com céu nublado. O nascer do sol está previsto para as 10h31 . Por volta das 11h, os termômetros já alcançam cerca de 31°C, com aquecimento rápido ao longo da manhã.

O pico de calor deve ocorrer entre 14h e 17h, quando a temperatura máxima pode chegar a 35°C, com sensação térmica ainda maior devido à baixa umidade . No período da tarde, por volta das 14h, os termômetros devem registrar cerca de 33°C.

À noite, as temperaturas entram em declínio, ficando entre 22°C e 26°C, com céu nublado. O pôr do sol ocorrerá por volta das 21h58 .

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!