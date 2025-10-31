Aquidauana terá sexta-feira quente e com possibilidade de chuva isolada

Rhobson Tavares, O Pantaneiro

A sexta-feira (31) deve ser marcada por tempo quente e instabilidade em Aquidauana, conforme previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As temperaturas variam entre 17ºC e 34ºC, indicando mais um dia de forte amplitude térmica na região.



De acordo com o Inmet, o céu deve permanecer com muitas nuvens, e há possibilidade de pancadas de chuva isoladas ao longo do dia. A previsão sugere tempo abafado e elevação gradual da temperatura entre o período da manhã e da tarde.



Com o aumento da umidade e o calor, o instituto recomenda atenção para mudanças súbitas no tempo, especialmente no fim do dia, quando podem ocorrer chuvas rápidas acompanhadas de ventos moderados.

