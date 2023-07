Aquidauana terá temperaturas amenas e com baixa umidade do ar neste sábado

O Pantaneiro

Aquidauana terá temperaturas amenas logo ao início da manhã deste sábado, dia 1 de julho, e baixa umidade do ar. A temperatura mínima é de 16°C e a máxima de 29°C.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a previsão para o fim de semana, entre este sábado e domingo, dia 2 é de tempo estável, com sol e variação de nebulosidade, em Mato Grosso do Sul.

As temperaturas seguem mais amenas no amanhecer e sobem rapidamente durante o dia, com máximas que podem ultrapassar os 32°C.

Durante a tarde, com as altas temperaturas, os índices de umidade relativa do ar diminuem rapidamente podendo ser registrado índices de umidade relativa do ar entre 20-40%. Por isso, recomenda-se beber bastante líquido e evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia.

São previstas temperaturas mínimas entre 12 e 14°C e máximas que podem atingir valores de 27°C para as regiões sul e leste do estado. Nas regiões norte e nordeste do MS, são esperadas mínimas entre 13 e 16°C e máximas podem ultrapassar os 31°C.

Na região oeste do estado as temperaturas mínimas ficam entre 15 e 20°C e máximas podem chegar até os 33°C. Em Campo Grande, mínima de 15°C e máxima de até 27°C.

Devido às condições de tempo seco e céu limpo, as amplitudes térmicas (diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima) seguem acentuadas e podem ultrapassar os 20°C no mesmo dia. Os ventos sopram do quadrante leste com valores entre 30-50 km/h e localmente podem atingir valores acima de 50 km/h.