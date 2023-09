Aquidauana terá temperaturas elevadas e chuvas isoladas nesse Domingo

Tempo em Aquidauana / Rhobson Lima

A previsão do tempo para esse domingo, 10, indica altas temperaturas e possibilidade de pancadas de chuvas isoladas em Aquidauna. Localmente, podem ocorrer tempestades com raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo, com destaque para o sul, sudoeste e centro do Estado.

A causa dessas instabilidades é o avanço de uma frente fria, aliado ao intenso transporte de calor e umidade. Além disso, a atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai favorece a formação de chuvas.

Na região pantaneira, Corumbá e Aquidauana terão mínima de 25°C e as máximas alcançam 35°C e 36°C, respectivamente.