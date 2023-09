Aquidauana terá tempo quente e chuvas isoladas na quarta-feira

Calor em Aquidauana pela manhã / Ronald Regis/ O Pantaneiro

A previsão para esta quarta-feira, 6, é de tempo quente e com possibilidade, de forma isolada, para ocorrência de chuvas de intensidade fraca a moderada. Em algumas regiões das cidades pantaneiras podem ocorrer tempestades com raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

A formação de instabilidades ocorre devido ao aquecimento diurno, passagem de cavados, aliado ao transporte de calor e umidade. Além disso, a atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai favorece a formação de chuvas.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), Campo Grande terá mínima de 22°C e máxima de 31°C. Em Dourados, 19°C pela manhã e 32ºC pela tarde. No leste do Estado, em Anaurilândia, os termômetros marcam 20°C inicialmente e sobem até os 31ºC. No Sul-Fronteira, Ponta Porã registra mínima de 18°C e máxima de 31°C.

Na região pantaneira, Aquidauana e Corumbá a mínima será de 22°C e a máxima alcança os 35°C. No sudoeste, Porto Murtinho amanhece com 20°C e atinge os 36°C. No norte, Coxim terá 24°C cedo e alcançará os 36°C ao longo do dia; Camapuã fica com mínima de 22ºC e máxima de 33ºC. No Bolsão, Três Lagoas registra 21°C pela manhã e 32°C de tarde.