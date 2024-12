Aquidauana terá terça-feira chuvosa com trovoadas isoladas

Chuva na região / Ronald Regis/O Pantaneiro

Aquidauana deve registrar uma terça-feira (3) marcada por chuvas e trovoadas isoladas, conforme previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O dia terá temperaturas variando entre 22°C e 30°C, com alta umidade relativa do ar, oscilando entre 100% e 70%.



Pela manhã, o céu ficará nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Já durante a tarde e a noite, a previsão é de muitas nuvens, ainda acompanhadas de chuvas e trovoadas.



O alerta serve tanto para moradores quanto para quem transita pela região, especialmente devido a dificuldades no tráfego, comuns em dias chuvosos. Importante redobrar a atenção nas estradas e vias urbanas.



Aquidauana tem experimentado variações climáticas típicas do período chuvoso, quando a combinação de altas temperaturas e umidade propicia formações de nuvens carregadas.