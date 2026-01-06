Aquidauana terá terça-feira de calor intenso e céu com poucas nuvens

Os termômetros devem marcar temperatura mínima de 22 °C nas primeiras horas do dia, enquanto a máxima pode chegar aos 38 °C durante a tarde
Lise Lima/ O Pantaneiro
A cidade de Aquidauana deve enfrentar mais um dia de calor intenso nesta terça-feira (6), conforme a previsão do tempo divulgada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Os termômetros devem marcar temperatura mínima de 22 °C nas primeiras horas do dia, enquanto a máxima pode chegar aos 38 °C durante a tarde.
Segundo o Inmet, o céu permanece com poucas nuvens ao longo do dia, o que contribui para a elevação das temperaturas e sensação de abafamento. A recomendação é que a população redobre os cuidados com a hidratação e evite exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Tempo
Dia amanheceu ensolarado com poucas nuvens anunciando o calor típico de verão
Corpo de Bombeiros
Problemas mecânicos ou elétricos que teriam provocado o incêndio no Fiat/Uno que estava estacionado
Educação
Estudantes designados deverão ter a efetivação da matrícula realizada nesta semana, entre hoje (5) e sexta-feira (9)
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS