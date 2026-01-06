Acessibilidade

06 de Janeiro de 2026

Clima

Aquidauana terá terça-feira de calor intenso e céu com poucas nuvens

Os termômetros devem marcar temperatura mínima de 22 °C nas primeiras horas do dia, enquanto a máxima pode chegar aos 38 °C durante a tarde

Da redação

Publicado em 06/01/2026 às 07:10

Atualizado em 06/01/2026 às 07:25

Lise Lima/ O Pantaneiro

A cidade de Aquidauana deve enfrentar mais um dia de calor intenso nesta terça-feira (6), conforme a previsão do tempo divulgada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Os termômetros devem marcar temperatura mínima de 22 °C nas primeiras horas do dia, enquanto a máxima pode chegar aos 38 °C durante a tarde.

Segundo o Inmet, o céu permanece com poucas nuvens ao longo do dia, o que contribui para a elevação das temperaturas e sensação de abafamento. A recomendação é que a população redobre os cuidados com a hidratação e evite exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes.

