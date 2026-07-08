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Aquidauana terá quarta-feira de tempo seco e temperaturas amenas

O tempo seco favorece atividades ao ar livre, mas a baixa umidade do ar exige alguns cuidados, especialmente nos períodos mais quentes do dia

Redação

Publicado em 08/07/2026 às 06:00

Atualizado em 08/07/2026 às 06:38

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Os moradores de Aquidauana terão um dia de tempo firme nesta quarta-feira (08), com predomínio de sol, temperaturas amenas e sem previsão de chuva. A mínima prevista é de 15°C nas primeiras horas da manhã, enquanto a máxima deve atingir 27°C durante a tarde.

O tempo seco favorece atividades ao ar livre, mas a baixa umidade do ar exige alguns cuidados, especialmente nos períodos mais quentes do dia. A recomendação é manter a hidratação, evitar exposição prolongada ao sol entre o fim da manhã e o início da tarde e, sempre que possível, utilizar protetor solar.

As temperaturas mais baixas ao amanhecer também pedem atenção, principalmente para crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios, que podem sentir maior desconforto devido ao ar seco.

A previsão indica que o tempo permanecerá estável ao longo do dia, com céu parcialmente claro e sem condições para formação de chuva. O clima agradável deve proporcionar uma quarta-feira típica do inverno em Mato Grosso do Sul, marcada por manhãs mais frias e tardes de temperaturas amenas.

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