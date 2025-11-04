Acessibilidade

04 de Novembro de 2025 • 15:39

Clima

Aquidauana terá terça-feira quente e com possibilidade de chuva e trovoadas

As temperaturas variam entre 24°C e 36°C

Da redação

Publicado em 04/11/2025 às 07:10

Atualizado em 04/11/2025 às 07:57

Arquivo/ O Pantaneiro

A terça-feira (4) deve ser de tempo quente e instável em Aquidauana, conforme a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As temperaturas variam entre 24°C e 36°C, com céu parcialmente nublado e pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas isoladas ao longo do dia.

O calor deve predominar durante a manhã e o início da tarde, com aumento da nebulosidade a partir do período vespertino, quando há maior probabilidade de ocorrência de chuvas rápidas e localizadas.

O Inmet recomenda atenção redobrada à população para mudanças súbitas no tempo, especialmente no fim do dia, quando podem ocorrer rajadas de vento e descargas elétricas típicas desta época do ano.

