Aquidauana terá terça-feira quente e com possibilidade de chuva e trovoadas

As temperaturas variam entre 24°C e 36°C
A terça-feira (4) deve ser de tempo quente e instável em Aquidauana, conforme a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As temperaturas variam entre 24°C e 36°C, com céu parcialmente nublado e pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas isoladas ao longo do dia.
O calor deve predominar durante a manhã e o início da tarde, com aumento da nebulosidade a partir do período vespertino, quando há maior probabilidade de ocorrência de chuvas rápidas e localizadas.
O Inmet recomenda atenção redobrada à população para mudanças súbitas no tempo, especialmente no fim do dia, quando podem ocorrer rajadas de vento e descargas elétricas típicas desta época do ano.
