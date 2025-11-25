Aquidauana terá terça-feira quente e sem previsão de chuva

Arquivo/ O Pantaneiro

A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para Aquidauana nesta terça-feira (25) aponta temperaturas entre 21°C e 38°C. O céu deve permanecer com muitas nuvens ao longo do dia.



Diferentemente dos últimos dias, o boletim não indica possibilidade de chuva para o município.

