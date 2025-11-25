Acessibilidade

25 de Novembro de 2025 • 12:42

Últimas notícias
Clima

Aquidauana terá terça-feira quente e sem previsão de chuva

Inmet ponta temperaturas entre 21°C e 38°C

Da redação

Publicado em 25/11/2025 às 07:10

Atualizado em 25/11/2025 às 07:21

Arquivo/ O Pantaneiro

A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para Aquidauana nesta terça-feira (25) aponta temperaturas entre 21°C e 38°C. O céu deve permanecer com muitas nuvens ao longo do dia.

Diferentemente dos últimos dias, o boletim não indica possibilidade de chuva para o município.

Leia Também

Saúde

Anastácio realiza palestra sobre violência contra a mulher na Câmara

Secretaria de Assistência Social realiza palestra com promotor Marcos Brito

Cidades

Corumbá abre inscrições para Concurso de Presépios 2025 com R$ 10,2 mil

Fundação da Cultura recebe inscrições até 28 de novembro

