Aquidauana terá terça-feira quente e sem previsão de chuva

Inmet ponta temperaturas entre 21°C e 38°C
Arquivo/ O Pantaneiro
A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para Aquidauana nesta terça-feira (25) aponta temperaturas entre 21°C e 38°C. O céu deve permanecer com muitas nuvens ao longo do dia.
Diferentemente dos últimos dias, o boletim não indica possibilidade de chuva para o município.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Violência
Motociclista fica ferido em queda na estrada do Pequi em Aquidauana
Ciclista fica ferida após batida entre bicicleta elétrica e carro em Aquidauana
Semana começa com 28 vagas de emprego em Aquidauana
Saúde
Secretaria de Assistência Social realiza palestra com promotor Marcos Brito
Cidades
Fundação da Cultura recebe inscrições até 28 de novembro
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS