Acessibilidade

19 de Janeiro de 2026 • 11:48

Buscar

Últimas notícias
X
Folia

Aquidauana terá três dias de Carnaval Popular no Clube ARPA

O evento será promovido por meio de uma organização conjunta da ONG Igualdade para Todos e da ACESA

Da redação

Publicado em 19/01/2026 às 07:55

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Freepick

O Carnaval Popular 2026 já tem data marcada em Aquidauana e será realizado nos dias 14, 15 e 16 de fevereiro, no Clube ARPA. O evento será promovido por meio de uma organização conjunta da ONG Igualdade para Todos e da ACESA (Associação Cultural, Esportiva e Social Anastadance).

De acordo com a organização, a programação contará com concurso de Rei e Rainha do Carnaval, além de competição entre blocos e concurso de fantasias. No domingo, dia 15 de fevereiro, está prevista uma matinê especial, das 16h às 19h, com foco no público infantil, incluindo concurso de fantasias para crianças.

As atividades noturnas do Carnaval Popular acontecerão a partir das 21h, com atrações musicais que ainda serão divulgadas. A expectativa é reunir foliões durante os três dias de programação no Clube ARPA.

A competição entre blocos também terá premiação. O 1º lugar receberá R$ 500 em dinheiro, além de caixas de cerveja, enquanto o 2º lugar será premiado com R$ 300, também acompanhado de caixas de cerveja. Os organizadores incentivam a formação dos blocos e a participação no concurso.

O evento contará ainda com praça de alimentação e entrada gratuita para o público em geral. Para quem desejar mais conforto, haverá a opção de camarote, com acesso mediante cobrança.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (67) 99141-0239, (67) 99134-2420 e (67) 99174-1312.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Aquidauana confirma Carnaval 2026 em Piraputanga

• Especialistas recomendam "etiqueta respiratória" após carnaval

• Fiscalização da Agems durante o Carnaval aborda mais de 200 veiculos

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:


🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Aquidauana

Acidente no Bairro Alto mobilizou Bombeiros em Aquidauana

Tempo

Calor predomina em Aquidauana neste sábado

Trânsito

Acidente entre dois veículos mobiliza Bombeiros no Bairro Alto

Os danos ficaram restritos aos veículos envolvidos na colisão

Campanha

Janeiro Branco em Aquidauana destaca paz e equilíbrio como pilares da saúde mental

Publicidade

Tecnologia

Aquidauana capacita servidores para uso ético da Inteligência Artificial

ÚLTIMAS

Oportunidade

Mercosul e União Europeia assinam acordo comercial neste sábado

Documento integra mercado que reúne 720 milhões de pessoas

Imperdível

Promoção especial da STIHL movimenta Sertão em Aquidauana

Entre os dias 16 e 19 de janeiro, as lojas Sertão realizam uma grande promoção dos produtos STIHL,

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo