Aquidauana terá três dias de Carnaval Popular no Clube ARPA

Freepick

O Carnaval Popular 2026 já tem data marcada em Aquidauana e será realizado nos dias 14, 15 e 16 de fevereiro, no Clube ARPA. O evento será promovido por meio de uma organização conjunta da ONG Igualdade para Todos e da ACESA (Associação Cultural, Esportiva e Social Anastadance).



De acordo com a organização, a programação contará com concurso de Rei e Rainha do Carnaval, além de competição entre blocos e concurso de fantasias. No domingo, dia 15 de fevereiro, está prevista uma matinê especial, das 16h às 19h, com foco no público infantil, incluindo concurso de fantasias para crianças.



As atividades noturnas do Carnaval Popular acontecerão a partir das 21h, com atrações musicais que ainda serão divulgadas. A expectativa é reunir foliões durante os três dias de programação no Clube ARPA.



A competição entre blocos também terá premiação. O 1º lugar receberá R$ 500 em dinheiro, além de caixas de cerveja, enquanto o 2º lugar será premiado com R$ 300, também acompanhado de caixas de cerveja. Os organizadores incentivam a formação dos blocos e a participação no concurso.



O evento contará ainda com praça de alimentação e entrada gratuita para o público em geral. Para quem desejar mais conforto, haverá a opção de camarote, com acesso mediante cobrança.



Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (67) 99141-0239, (67) 99134-2420 e (67) 99174-1312.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!