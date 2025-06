Aquidauana terá unidade de saúde com horário estendido a partir de julho

Agência Brasil

Aquidauana está entre os municípios sul-mato-grossenses que aderiram ao Programa Horário Estendido Noturno, lançado pelo Governo de Mato Grosso do Sul por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES). A iniciativa prevê a ampliação do atendimento nas unidades básicas de saúde em mais 20 horas semanais, com funcionamento das 17h às 21h, totalizando 60 horas semanais.



A nova rotina passa a valer a partir de 1º de julho. Em todo o Estado, 46 unidades de saúde foram homologadas para participar do programa, conforme publicação no Diário Oficial da última quinta-feira (12).



Com a adesão, Aquidauana contará com pelo menos uma unidade básica funcionando em horário estendido, conforme os critérios definidos pela SES. O modelo é voltado a facilitar o acesso da população trabalhadora aos serviços do SUS no período noturno, fortalecendo a Atenção Primária à Saúde.



Para garantir o repasse dos recursos, as unidades devem manter atualizados os dados no CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde) e seguir as diretrizes estabelecidas na Resolução SES nº 367/2025. Cada unidade participante receberá R$ 20 mil por mês, durante 12 meses, somando um investimento estadual superior a R$ 11 milhões.



Segundo o gerente de Gestão da Atenção Primária à Saúde da SES, Bruno Reis, o horário estendido representa um reforço importante no atendimento básico. “Esse modelo permite que as unidades funcionem além do expediente convencional, facilitando o acesso da população trabalhadora. No fim, o maior beneficiado é o cidadão, que passa a contar com uma porta de entrada para o SUS compatível com a rotina e os desafios do dia a dia”, explicou.



A medida também contribui para reduzir a demanda nas unidades de urgência e emergência, ao ampliar a capacidade de atendimento em serviços básicos de saúde.



Além de Aquidauana, outros municípios da região, como Anastácio e Miranda, também integram a lista de adesão ao programa.

