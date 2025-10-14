Acessibilidade

14 de Outubro de 2025 • 12:50

Buscar

Últimas notícias
X
Energisa

Aquidauana teve fornecimento de energia interrompido durante apagão nacional

Em MS, os municípios integralmente afetados foram Aquidauana, Bodoquena e Fátima do Sul, enquanto Dourados, Corumbá, Miranda, Rio Brilhante e Caarapó tiveram o abastecimento parcialmente interrompido

Da redação

Publicado em 14/10/2025 às 09:57

Atualizado em 14/10/2025 às 10:39

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Marcelo camargo

O fornecimento de energia elétrica em Aquidauana foi temporariamente interrompido na madrugada desta terça-feira (14) devido a um evento no Sistema Interligado Nacional (SIN), segundo nota divulgada pela Energisa Mato Grosso do Sul.

De acordo com a concessionária, a ocorrência foi registrada às 00h31 (horário de Brasília), correspondendo às 23h31 no horário local, e afetou várias regiões do país. A interrupção no fornecimento de energia foi determinada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) para garantir a segurança do sistema elétrico.

No Mato Grosso do Sul, os municípios integralmente afetados foram Aquidauana, Bodoquena e Fátima do Sul, enquanto Dourados, Corumbá, Miranda, Rio Brilhante e Caarapó tiveram o abastecimento parcialmente interrompido.

A Energisa informou que a normalização do fornecimento ocorreu por volta das 00h54 (23h54 no horário local), restabelecendo o serviço para todos os clientes impactados.

Conforme comunicado do ONS, a falha teve origem em um incêndio em um reator na subestação de Bateias, localizada no estado do Paraná, o que provocou reflexos no sistema elétrico nacional.

Em Aquidauana, o fornecimento de energia segue normalizado desde a madrugada.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Criminosos usam apagão cibernético para aplicar golpes e coletar dados

• Senacon pede informações sobre apagão causado pela empresa CrowdStrike

• Apagão cibernético afetou site e sistemas judiciais do Supremo

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:


🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Cidade

Prefeitura faz limpeza em Piraputanga e Camisão

Melhorias

Equipes executam serviços em estradas rurais de Aquidauana

Trânsito

Homem de 35 anos sofre acidente após tombar veículo em Corumbá

Semana começa com 42 vagas de emprego em Aquidauana

Semana começa com tempo instável em Aquidauana

Morre Seu Rubens, ícone do esporte em Aquidauana, aos 78 anos

Oportunidade

Semana começa com 42 vagas de emprego em Aquidauana

Publicidade

Clima

Semana começa com tempo instável em Aquidauana

ÚLTIMAS

Educação

Inep abre inscrições para médicos elaboradores de questões de provas

Interessado deve ter especialização e ser docente em curso de medicina

Polícia

Adolescente de 16 anos é apreendida suspeita de matar jovem em Naviraí

A investigação do caso segue em andamento

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo