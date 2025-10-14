Aquidauana teve fornecimento de energia interrompido durante apagão nacional

Em MS, os municípios integralmente afetados foram Aquidauana, Bodoquena e Fátima do Sul, enquanto Dourados, Corumbá, Miranda, Rio Brilhante e Caarapó tiveram o abastecimento parcialmente interrompido
Marcelo camargo
O fornecimento de energia elétrica em Aquidauana foi temporariamente interrompido na madrugada desta terça-feira (14) devido a um evento no Sistema Interligado Nacional (SIN), segundo nota divulgada pela Energisa Mato Grosso do Sul.
De acordo com a concessionária, a ocorrência foi registrada às 00h31 (horário de Brasília), correspondendo às 23h31 no horário local, e afetou várias regiões do país. A interrupção no fornecimento de energia foi determinada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) para garantir a segurança do sistema elétrico.
No Mato Grosso do Sul, os municípios integralmente afetados foram Aquidauana, Bodoquena e Fátima do Sul, enquanto Dourados, Corumbá, Miranda, Rio Brilhante e Caarapó tiveram o abastecimento parcialmente interrompido.
A Energisa informou que a normalização do fornecimento ocorreu por volta das 00h54 (23h54 no horário local), restabelecendo o serviço para todos os clientes impactados.
Conforme comunicado do ONS, a falha teve origem em um incêndio em um reator na subestação de Bateias, localizada no estado do Paraná, o que provocou reflexos no sistema elétrico nacional.
Em Aquidauana, o fornecimento de energia segue normalizado desde a madrugada.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Trânsito
Semana começa com 42 vagas de emprego em Aquidauana
Semana começa com tempo instável em Aquidauana
Morre Seu Rubens, ícone do esporte em Aquidauana, aos 78 anos
Educação
Interessado deve ter especialização e ser docente em curso de medicina
Polícia
A investigação do caso segue em andamento
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS