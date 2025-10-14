Aquidauana teve fornecimento de energia interrompido durante apagão nacional

Marcelo camargo

O fornecimento de energia elétrica em Aquidauana foi temporariamente interrompido na madrugada desta terça-feira (14) devido a um evento no Sistema Interligado Nacional (SIN), segundo nota divulgada pela Energisa Mato Grosso do Sul.



De acordo com a concessionária, a ocorrência foi registrada às 00h31 (horário de Brasília), correspondendo às 23h31 no horário local, e afetou várias regiões do país. A interrupção no fornecimento de energia foi determinada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) para garantir a segurança do sistema elétrico.



No Mato Grosso do Sul, os municípios integralmente afetados foram Aquidauana, Bodoquena e Fátima do Sul, enquanto Dourados, Corumbá, Miranda, Rio Brilhante e Caarapó tiveram o abastecimento parcialmente interrompido.



A Energisa informou que a normalização do fornecimento ocorreu por volta das 00h54 (23h54 no horário local), restabelecendo o serviço para todos os clientes impactados.



Conforme comunicado do ONS, a falha teve origem em um incêndio em um reator na subestação de Bateias, localizada no estado do Paraná, o que provocou reflexos no sistema elétrico nacional.



Em Aquidauana, o fornecimento de energia segue normalizado desde a madrugada.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!