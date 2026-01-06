Acessibilidade

06 de Janeiro de 2026 • 15:12

Saúde mental

Aquidauana une campanha Janeiro Branco e adoção responsável de animais

Iniciativa municipal destaca papel dos animais de estimação na redução da ansiedade, depressão e isolamento social

Da redação

Publicado em 06/01/2026 às 13:35

Atualizado em 06/01/2026 às 13:40

Adotar um animal pode ser um gesto de cuidado tanto para quem adota quanto para o animal resgatado / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana está alinhando a campanha nacional Janeiro Branco, voltada à conscientização sobre a saúde mental, com uma ação de incentivo à adoção responsável de animais. A proposta reforça que a convivência com pets pode ser uma importante aliada no combate a transtornos emocionais, como ansiedade e depressão, além de reduzir o isolamento social e fortalecer vínculos afetivos.

Com o lema “Janeiro Branco – Saúde Mental, a campanha municipal destaca que os animais exercem um papel fundamental no equilíbrio psicológico e no bem-estar emocional. Estudos apontam que a interação com animais estimula a liberação de hormônios como a ocitocina e a serotonina, relacionados à sensação de prazer e relaxamento, enquanto diminuem os níveis de cortisol, associado ao estresse.

“A adoção responsável transforma vidas humanas e animais”, reforça a prefeitura, que incentiva a população a optar pela adoção em vez da compra. O ato de acolher um animal abandonado não só oferece uma segunda chance ao pet, como também cria uma relação de apoio mútuo, baseada no cuidado e no afeto.

A iniciativa também alerta para a necessidade de compromisso antes de adotar. A posse responsável envolve garantir alimentação adequada, cuidados veterinários, espaço digno e atenção constante ao animal. Em contrapartida, os benefícios emocionais são significativos: rotina mais ativa, sentido de propósito, redução da solidão e aumento da interação social durante passeios e atividades ao ar livre.

A prefeitura reforça que, neste mês dedicado à reflexão sobre a saúde mental, adotar um animal pode ser um gesto de cuidado tanto para quem adota quanto para o animal resgatado. A campanha está sendo divulgada nas redes sociais oficiais do município e conta com o apoio de protetores independentes e ONGs locais.

Para aqueles que desejam adotar, a prefeitura orienta o contato com o setor de controle de zoonoses ou organizações de proteção animal da cidade, onde é possível conhecer cães e gatos disponíveis para adoção. A mensagem final é clara e direta: “Não compre. Adote.” — um convite a cuidar da mente e do coração, dando um lar a quem precisa.

