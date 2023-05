Aquidauana vai abrigar o maior evento de carros antigos do ano

O 7º Encontro de Relíquias em Aquidauana, MS, Vai acontecer nos dias 9, 10 e 11 de junho / Kevyn Moraes

A exposição com entrada franca, recebe todos os anos, visitantes das mais diversas localidades do país. São famílias e admiradores de carros antigos, bem conservados, que encantam desde as crianças até aos vovôs e as vovós. A festa, que acontece nos dias 9,10 e 11 de junho, na Avenida Pantaneta, no Bairro Alto, da cidade, será um evento muito especial. Shows incríveis irão animar o público que vai contar com uma infraestrutura especial para proporcionar um lazer seguro, confortável e inesquecível a todos.