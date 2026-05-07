Aquidauana vai inaugurar Sala Lilás da Polícia Civil nesta sexta-feira

Modelo da Sala Lilás / Divulgação/Senado Federal

Aquidauana dará mais um importante passo no fortalecimento da proteção e acolhimento às mulheres. Está marcada para estaa sexta-feira (8), a inauguração da Sala Lilás da Polícia Civil, um espaço preparado para atendimento humanizado e especializado às mulheres vítimas de violência. A cerimônia está marcada para as 9h, na 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana, localizada na Rua Luís da Costa Gomes, 555, na Vila Cidade Nova.

A ação é fruto da parceria entre o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, a Polícia Civil e a Prefeitura de Aquidauana. A Sala Lilás representa um avanço na política de enfrentamento à violência contra a mulher, oferecendo um ambiente acolhedor, sigiloso e preparado para receber as vítimas com dignidade e respeito, desde o primeiro contato com o sistema de segurança pública.

A Prefeitura de Aquidauana convida toda a população a participar deste momento importante para o município. A inauguração reforça o compromisso das instituições envolvidas em garantir mais segurança, proteção e suporte às mulheres aquidauanenses. O espaço também contribuirá para a qualificação do atendimento policial e para a redução da revitimização, um dos grandes desafios no acolhimento de vítimas de violência doméstica e familiar.

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