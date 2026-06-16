Aquidauana vai investir mais de R$ 20 milhões em obras de pavimentação e drenagem

Além da melhoria da mobilidade urbana, as obras de drenagem terão papel fundamental na prevenção de alagamentos e na conservação da pavimentação / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana recebeu oficialmente, na segunda-feira (15), a confirmação da publicação de duas licitações pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), que garantirão mais de R$ 20 milhões em investimentos em infraestrutura urbana para o município.

Os projetos contemplam obras de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no Bairro Guanandy e no Bairro da Exposição, com acesso à MS-345, promovendo melhorias na mobilidade urbana, segurança, acessibilidade e qualidade de vida da população.

O maior investimento é destinado à rodovia MS-345, no valor de pouco mais de R$ 15 milhões, contemplando serviços de pavimentação asfáltica e implantação de sistema de drenagem de águas pluviais ao longo da Rua José Rodrigues dos Santos, ligando o bairro à rodovia MS-345 e BR-419, uma importante via para moradores, produtores rurais e empreendedores da região.

Já na área urbana, o Bairro Guanandy será contemplado com um investimento de R$ 5.594.970,97, destinado à implantação de rede de drenagem e pavimentação asfáltica em ruas que há anos aguardam melhorias estruturais. As obras beneficiarão diretamente a Rua Dois, Rua Sol, Rua Sete de Setembro, Rua Guanandy (região do Alziro Lanches), Rua Marechal Mallet (região do Clube Village) e, nas imediações do Baixadão, as ruas Cândido Mariano e João de Almeida Castro.

Além de acabar com transtornos causados pela poeira e pela lama, as intervenções irão proporcionar mais segurança para motoristas e pedestres, valorização dos imóveis e melhores condições de trafegabilidade para toda a comunidade.

O prefeito Mauro do Atlântico destacou a importância das conquistas para o desenvolvimento do município. Ele afirmou que a publicação das licitações representa um dos maiores pacotes de investimentos em infraestrutura dos últimos anos para Aquidauana, com mais de R$ 20 milhões que chegarão para transformar a realidade de diversas regiões, especialmente no Guanandy e na MS-345. O prefeito ressaltou que o resultado é fruto de trabalho, planejamento e projetos elaborados pela equipe de engenharia, além da busca por recursos e da parceria com o Governo do Estado. Ele agradeceu ao governador Eduardo Riedel por atender as demandas de Aquidauana.

Além da melhoria da mobilidade urbana, as obras de drenagem terão papel fundamental na prevenção de alagamentos e na conservação da pavimentação, garantindo maior durabilidade dos investimentos públicos e mais segurança durante os períodos chuvosos.

Com a publicação dos editais no Diário Oficial do Estado, os processos seguem agora para a fase de concorrência eletrônica. Após a conclusão dos trâmites legais e a contratação das empresas vencedoras, as obras poderão ser iniciadas.

Conforme explicou o prefeito Mauro, a prefeitura continua trabalhando na elaboração de outros projetos para viabilizar novos investimentos de asfalto e drenagem em outros bairros, promovendo o desenvolvimento da cidade com mais infraestrutura, crescimento e qualidade de vida para todos os aquidauanenses.

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