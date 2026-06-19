Aquidauana vai investir R$ 3,2 milhões em obra do novo CMEI Bezerra de Menezes 

Unidade no Bairro Alto ampliará acesso à educação infantil e oferecerá ambiente mais acolhedor para centenas de alunos
Prefeitura de Aquidauana / O Pantaneiro - Arquivo
As obras do novo prédio do CMEI Bezerra de Menezes, no Bairro Alto, seguem avançando em Aquidauana. O investimento de R$ 3,2 milhões representa mais do que concreto e tijolos: significa cuidado com as crianças, apoio às famílias e compromisso com o futuro do município.
A Prefeitura de Aquidauana destaca que cada etapa concluída é a certeza de que está construindo oportunidades, ampliando o acesso à educação infantil e preparando um ambiente mais acolhedor para centenas de alunos. A nova estrutura deverá beneficiar diretamente as famílias da região, oferecendo mais vagas e melhores condições de ensino.
A administração municipal reforça que investir na educação é transformar vidas hoje para colher um futuro melhor amanhã. O novo CMEI é mais uma etapa desse compromisso com o desenvolvimento e a qualidade de vida da população aquidauanense.
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