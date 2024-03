Juliana Dervalho/ Prefeitura

Aquidauana vai sediar a 1º Copa B10 de Futebol de base. As tratativas para a competição aconteceram durante reunião entre a diretoria da Escolinha B10 Futebol Clube (B10 FC), o prefeito Odilon Ribeiro e seu secretariado.



Conforme divulgado pela prefeitura, no encontro os dirigentes da escolinha solicitaram apoio da prefeitura para a realização da 1ª Copa B10 de Futebol de Campo e Futsal de Base. Além disso, também pediram apoio logístico, para que a escolinha dispute a Copa Campo Grande de Futebol de Base.



A equipe aquidauanense B10 é a atual campeã da competição nas categorias sub-9 e sub-11.



As datas para as disputas ainda não foram divulgadas.



Escolinha



Atualmente, a Escolinha B10 FC possui em torno de 160 crianças matriculadas no futebol e no futsal, nas categorias baby fut, sub-7, sub-9, sub-11, sub-13 e sub-15, sendo que desse total de alunos, 60 são bolsistas.



Os treinos são realizados as segundas, terças e quintas-feiras (futebol) no campo do Sinprecam e no Estádio Municipal. Já o futsal os treinos acontecem às quartas-feiras no poliesportivo e aos sábados no IFMS Aquidauana (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul).