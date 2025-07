Aquidauana vai sediar a 76ª edição do Campeonato de Futebol Amador

AGECOM

Aquidauana se prepara para receber, a partir de agosto, a 76ª edição do Campeonato de Futebol Amador, uma das competições esportivas mais tradicionais do município. Organizado pela Liga Esportiva Aquidauanense, o campeonato reunirá dez equipes filiadas e promete movimentar atletas, torcedores e comunidades locais.

Nesta semana, o prefeito Mauro do Atlântico e o secretário municipal de Esporte e Lazer, Wellington Moresco, se reuniram com o presidente da Liga, Adriano Rodrigues, e com o representante dos clubes, Antônio Pinto, para formalizar o apoio da Prefeitura à realização do torneio.