Aquidauana vai sediar a abertura oficial do Campeonato Estadual

O Campeonato Estadual de Futebol Profissional da Série A começa oficialmente neste sábado (18), com o jogo de abertura sendo realizado em Aquidauana, às 15 horas, no estádio Mário Pinto, entre Aquidauanense x Ivinhema.

Para este jogo de abertura, estão confirmadas as presenças do presidente interino da Federação de Futebol - Estevão Petrallás, do prefeito Mauro do Atlântico, vereadores e outras autoridades.

O Aquidauanense FC, representante do município no campeonato deste ano, começou sua preparação para o campeonato desde o início do mês de janeiro, sob o comando do técnico Mauro Marino.

Quem quiser ir dar um apoio e torcer pelo Azulão da Princesa, os ingressos já estão sendo vendidos na portaria do Estádio no valor de R$ 20 reais e a meia-entrada para quem tem direito, custa R$ 10,00.

A participação do Aquidauanense FC no certame estadual terá apoio da Prefeitura de Aquidauana e da Câmara Municipal. Os jogos em Aquidauana movimentam a economia local, principalmente, restaurantes, hotéis, postos de gasolina, entre outros comércios recebem um fluxo grande de pessoas.

Os jogos também oportunizam aos vendedores ambulantes uma renda extra, pois durante os dias de jogos no Estádio Municipal de Aquidauana eles trabalham vendendo picolés, pipoca, salgados e bebidas em geral.

Com um elenco formado com perfil de jogadores mais jovem, este ano, o objetivo do Azulão é buscar o título inédito de campeão estadual. O Aquidauanense já foi vice-campeão em três oportunidades, nos anos de 2011, 2019 e 2020.

A comissão técnica do azulão é formada pelos seguintes profissionais: Técnico: Mauro Marino; gerente de futebol - Heriberto Freitas; preparador físico - Fabricio Traczinski; treinador de goleiro - Clauber Xopiró; massagista - Paulo Figueiredo (Sarico); mordomo - José Carlos (Alemão) e diretor de marketing; e scout- Francisco Carlos Ortiz Junior. O clube tem a presidência de Edilson Fernandes Leite e o tesoureiro é Wilson Diniz.

O Campeonato Estadual terá premiação de R$ 80 mil reais distribuídos entre os finalistas, o campeão receberá R$ 50 mil reais, enquanto o vice-campeão R$ 30 mil reais, além de premiações individuais. A competição também promete dar duas vagas para a Copa do Brasil e uma para Copa Verde de 2026, e uma vaga para o Campeonato Brasileiro Série D.

O campeonato será disputado por 10 equipes que são elas: Operário FC, Dourados AC, AA Portuguesa/FC Pantanal, Corumbaense FC, Ivinhema FC, Costa Rica EC, Aquidauanense FC, Coxim AC, Clube Esportivo Naviraiense e EC Águia Negra.

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), apoia a competição com termo de fomento com a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana