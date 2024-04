Aquidauana vai sediar Circuito MTB Brasil de Mountain Bike

Divulgação

O distrito de Piraputanga, em Aquidauana, vai sediar nos dias 06 e 07 de abril uma etapa do Circuito MTB Brasil de Mountain Bike.



Conforme divulgado pela prefeitura, o circuito será disputado nas categorias: Pró, Sport, Turismo e Kids. O percurso é considerado bastante desafiador e passará por estrada de chão, trilhas e trechos com asfalto.



As provas acontecerão no sistema maratona (mountain bike de longa distância).



De acordo a organização do evento, estão confirmados para esta etapa em Piraputanga 520 atletas de várias cidades do Estado.



No dia 06 (sábado), o evento terá início com as provas na categoria kids a partir das 14h30 e, também, no sábado acontece o Desafio Rei e Rainha do Paxixi a partir das 16h.



Ainda no sábado, das 17h30 às 21h30 será realizada entrega de kits dos competidores.



Domingo (07), as provas terão início a partir das 8h e com previsão da entrega da premiação a partir das 11h.



A categoria Turismo terá um percurso de 21 km, categoria Sport um total de 43 km, categoria Pró com 64 km. Já a categoria Kids será em torno de 1 km.



O local da largada e chegada será no Clube do Laço de Piraputanga (pesqueiro Bom Jesus).



O Circuito MTB Brasil de Mountain Bike tem apoio da Prefeitura de Aquidauana por meio da Fundação de Esportes do Município (Fema), Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Departamento Municipal de Trânsito e Governo do Estado por meio da Secretaria de Estado de Turismo Esporte e Cultura e Fundesporte e a organização é da Syni Produções e Eventos.