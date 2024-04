Aquidauana vai sediar etapa do Campeonato Estadual de Karatê

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Fundação de Esportes do Município (FEMA), em parceria com a Federação de Karatê de Mato Grosso do Sul (FKMS), vai realizar no próximo dia 20 (sábado), uma etapa do Campeonato Estadual de Karatê em Aquidauana.

O evento iniciará 8h30min, no ginásio poliesportivo, com a entrada sendo 01 kg de alimento não perecível. Segundo a Federação, o objetivo é descentralizar os eventos da FKMS da capital e isso só está sendo possível devido a contrapartida dos municípios envolvidos.

Neste ano de 2024, três etapas serão realizadas no interior do Estado. Nesta primeira etapa que acontece em Aquidauana são esperados cerca de 500 atletas de 04 a 80 anos, de todas os níveis de graduações da modalidade. As categorias em disputas são: kata (demonstração) e kumite (lutas) masculino e feminino.

A etapa em Aquidauana vai contar com a presença de árbitros da FKMS e, também, que integram o quadro de arbitragem nacional da Confederação Brasileira de Karatê e outros da Federação Pan Americana.

Também estarão em Aquidauana, atletas quem compõem a Seleção Brasileira com resultados expressivos em nível nacional e internacional.



*As informações são da Prefeitura Municipal de Aquidauana