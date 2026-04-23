Aquidauana vence na estreia e garante vaga na segunda fase da Copa Assomasul 2026

Aquidauana aguarda a definição de adversários e datas para a sequência da competição / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

Aquidauana iniciou com destaque sua participação na Copa Assomasul de Futebol 2026 e já garantiu vaga na segunda fase da competição. A etapa de abertura foi realizada em Campo Grande, no Estádio Jacques da Luz, reunindo equipes de diversos municípios sul-mato-grossenses.

O campeonato conta com a participação de 70 equipes, divididas nas Séries A e B. Nos dias 17 e 18 de abril, entraram em campo as equipes da Série A, dando início ao calendário oficial da competição.

Na rodada de estreia, participaram os municípios de Aquidauana, Campo Grande, Ribas do Rio Pardo, Dois Irmãos do Buriti e Inocência. Representando o município, a equipe de Aquidauana teve uma atuação positiva nesta primeira fase. Na estreia, venceu Dois Irmãos do Buriti pelo placar de 3 a 0. Já na segunda partida, apesar do bom desempenho, foi superada pela equipe de Inocência por 2 a 1.

Com os resultados, Aquidauana garantiu classificação para a próxima etapa da Copa Assomasul, ao lado das equipes de Campo Grande e Inocência.

A etapa realizada na Capital marca a abertura oficial da Série A, que será disputada ao longo dos próximos meses em diferentes cidades do estado. A Copa Assomasul 2026 será disputada em várias fases, com sistema de pontos corridos nas etapas iniciais e decisões por pênaltis em caso de empate, reforçando o caráter competitivo do torneio.

A competição promove a integração entre os municípios e valoriza o esporte entre os servidores públicos. Considerada uma das principais competições esportivas entre servidores públicos do Centro-Oeste, a Copa Assomasul segue até o segundo semestre, consolidando o esporte como ferramenta de integração, saúde e fortalecimento do municipalismo em Mato Grosso do Sul.

A participação de Aquidauana no campeonato conta com o apoio da Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

A Copa Assomasul 2026 segue com novas fases ao longo dos próximos meses. Aquidauana aguarda a definição de adversários e datas para a sequência da competição. A torcida aquidauanense acompanha a equipe na expectativa de avançar ainda mais na busca pelo título.

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