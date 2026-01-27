Aquidauana vence seletiva estadual dos JEBs no handebol

Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana

O Ginásio Poliesportivo José Campelo sediou, na tarde e noite de sábado, a Seletiva Estadual dos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) de Handebol. A competição definiu os representantes de Mato Grosso do Sul na fase nacional da modalidade.



A Escola Estadual Professora Dóris Mendes Trindade, de Aquidauana, conquistou os títulos nas categorias feminina e masculina. No feminino, a equipe venceu a Escola Estadual Frei Damasceno, do município de Caarapó. No masculino, a equipe de Aquidauana derrotou a Escola Estadual Dr. Fernando Corrêa da Costa, de Amambai, pelo placar de 43 a 27.



O prefeito de Aquidauana, Mauro do Atlântico, acompanhou o evento e comentou que o resultado reflete o trabalho desenvolvido no esporte escolar do município.



A equipe feminina foi comandada pelo professor Luiz Maique, com auxílio do professor Mateus Cardoso, e contou com as atletas Keren Apuk, Lívia Barros, Emilly Freitas, Marjorye da Cruz, Maria Eduarda, Rayumi de Arruda, Estefany Silveiro, Gabrielly Torres, Giovana Benites, Maria Antônia e Emilly Marins.



No masculino, a equipe teve como técnico o professor Cristio Duarte, com auxílio da professora Paola Maidana. O time foi formado pelos atletas Lariel Encinas, Victor Hugo Vilalba, Guilherme Mendes, Pedro Lima, Jorge Brito, João Pedro Mendes, Adriano Morais, Adryan Gabilon, Vinicius Tomicha, Vinicius Cunha, Emanuel Herculano, Gabriel Aquino, Gabriel Sena e Edimauro Junior.



Com os títulos, as equipes feminina e masculina da Escola Estadual Professora Dóris Mendes Trindade irão representar Aquidauana e Mato Grosso do Sul nos Jogos Escolares Brasileiros, previstos para fevereiro, no estado de Sergipe. Em caso de classificação, a próxima etapa será o Mundial Escolar, programado para acontecer na Macedônia.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!