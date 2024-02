Aquidauana vive mais uma segunda-feira com temperaturas elevadas

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) divulgou nesta segunda-feira, dia 5, a previsão do tempo para Aquidauana. De acordo com as informações fornecidas, espera-se um dia com temperaturas amenas e condições estáveis.

A temperatura máxima prevista para o dia será de 34ºC, enquanto a mínima deverá ficar em torno dos 22ºC. Isso indica um dia com variação térmica moderada, proporcionando um clima agradável para atividades ao ar livre.

Quanto à umidade relativa do ar, espera-se que esteja em torno de 63,1%. Embora não seja considerada uma umidade extremamente baixa, é importante manter-se hidratado e proteger a pele durante o período de exposição ao sol.

Em resumo, a previsão indica um dia típico de verão, com temperaturas moderadas e umidade relativa do ar dentro dos níveis aceitáveis. Recomenda-se, portanto, aproveitar o dia com precaução e desfrutar das atividades ao ar livre, mantendo-se sempre atento às condições meteorológicas.