Aquidauana volta a ser a cidade mais quente do Brasil com 42,9ºC

Calor em Aquidauana / Ronald Regis

Nas últimas 24 horas, Aquidauana voltou a ser destaque como a cidade mais quente do Brasil, registrando uma temperatura máxima de 42,9ºC, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).



O município já havia figurado como o mais quente do país na semana passada, e agora, com mais um recorde de calor, reforça o cenário de clima extremo.



Em segundo lugar, outra cidade de Mato Grosso do Sul, Corumbá, também enfrentou altas temperaturas, atingindo 42,8ºC.



Calor continua



A previsão do Inmet para os próximos dias indica que o calor continuará forte em Aquidauana, com temperaturas que devem alcançar novamente os 42ºC:



Terça-feira (1º): Máxima de 42ºC e mínima de 25ºC. O céu terá poucas nuvens, e a umidade relativa do ar vai variar entre 70% e 20%, com condições de tempo seco predominando durante a tarde.



Quarta-feira (2): O calor persistirá com temperaturas entre 25ºC e 42ºC, mas há previsão de chuvas isoladas e muitas nuvens, o que pode trazer algum alívio temporário.



Quinta-feira (3): A máxima será de 39ºC e a mínima de 25ºC, com muitas nuvens e possibilidade de chuvas isoladas.



Sexta-feira (4): A temperatura será um pouco mais baixa, variando entre 23ºC e 39ºC, com poucas nuvens e tempo seco.



Alerta



Com o calor extremo e os baixos índices de umidade do ar, a recomendação é que a população de Aquidauana e região tome precauções, como aumentar a ingestão de líquidos, evitar a exposição ao sol nas horas mais quentes e usar protetor solar. Especialistas alertam também para os riscos de queimadas, que tendem a se intensificar em condições de calor e seca, exigindo atenção redobrada.



Aquidauana segue enfrentando uma das maiores ondas de calor do ano, e a previsão indica que os próximos dias ainda serão marcados por temperaturas elevadas, com poucas chances de chuvas significativas.