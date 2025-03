AquidauanaPrev divulga novo nÃºmero de telefone para atendimento ao pÃºblico

O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Aquidauana (AquidauanaPrev) anunciou um novo número de telefone para melhor atender seus beneficiários e demais cidadãos.



Agora, o atendimento será realizado pelo telefone (67) 3044-5298, que conta com diferentes ramais para facilitar o suporte ao público:



Ramal 20 – Recepção



Ramal 21 – Benefícios



Ramal 23 – Financeiro



Além disso, a instituição reforça que também está disponível para contato via WhatsApp, utilizando o mesmo número de telefone.



Horário de Atendimento



O atendimento ao público ocorre de segunda a sexta-feira, das 12h às 17h.



Localização e Contato



A sede do AquidauanaPrev está localizada na Rua Marechal Mallet, nº 353, Centro, Aquidauana-MS. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo e-mail atendimento@aquidauanaprev.ms.gov.br.

