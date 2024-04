Aquidauana abre curso gratuito de unhas em gel

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso Sul (FUNTRAB), em parceria com a Casa do Trabalhador de Aquidauana e o SENAC estão ofertando gratuitamente o Curso de Unha em Gel, que será presencial, com carga horária de 30 horas.

As inscrições já estão abertas e os interessados devem esta semana ainda comparecer a Casa do Trabalhador ou no Núcleo de Geração de Renda da Assistência Social para fazer a matrícula.

Lembrando que para fazer a inscrição, os interessados devem estar munidos de documento pessoal e comprovante de residência. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3241-5652 (Casa do Trabalhador).

O objetivo deste curso é capacitar profissionais da área de beleza que desejem abrir sua Microempresa (MEI) ou agregar valor ao seu empreendimento. Importante frisar que, somente após fechar o número de inscritos, a organização informará o local, datas e horário das aulas do curso de unhas em gel.

SERVIÇO – A Casa do Trabalhador de Aquidauana fica na Rua Estevão Alves Correa, SN (próximo a Rodoviária), funciona das 7h às 13h, de 2ª a 6ª feira; Já o Núcleo de Geração de Emprego e Renda de Aquidauana, localizado na Rua Francisco Pereira /SN (em frente à escola Caic), de segunda a sexta-feira, das 07h às 13h.

*As informações são da Prefeitura Municipal de Aquidauana