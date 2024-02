Aquidauanense abre quarta rodada do Campeonato Estadual no sábado

Rafael Barbosa / Jornal O Pantaneiro

Aquidauanense e Ivinhema, vice-líder e líder do grupo B, abrem a quarta rodada do Campeonato Sul-mato-grossense de futebol no sábado (3), às 15h, no estádio Mario Pinto em Aquidauana. Os dois times somam quatro pontos, mas o saldo de gols do Ivinhema é melhor (3 a 1).



Pelo grupo A, Operário e Costa Rica se enfrentam no estádio das Moreninhas, região sul da Capital, no domingo, a partir das 15h.



Os dois times têm seis pontos cada, empatam também no saldo de gols (4). Mas a equipe do interior leva a melhor no número de gols marcados: 5 a 4.



Também pelo grupo A, Coxim e Náutico se enfrentam domingo, às 15h, no estádio municipal de Coxim.



O último jogo da rodada será no domingo, a partir das 15h30, entre Dourados x Novo. O confronto está marcado para o estádio Douradão, em Dourados.