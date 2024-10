Aquidauanense Anna Clara conquista a 11ª medalha de ouro no judô

Anna Clara com mais uma medalha de ouro / Redes Sociais

A aquidauanense Anna Clara Alegre Mendes, de 13 anos, é a judoca mirim de Mato Grosso do Sul com diversas medalhas que ganhou ao longo dos sete anos no esporte. Desta vez, a adolescente se destacou nos Jogos Brasileiros Escolares em Recife, realizado em setembro, e conquistou o ouro, sendo sua 11ª medalha no lugar mais alto do pódio.

O evento, promovido pela CBDE (Confederação Brasileira do Desporto Escolar), aconteceu de 20 de setembro até 3 de outubro em Recife, capital do Pernambuco. De Mato Grosso do Sul, foram 203 atletas, além de Anna Clara. Ela chegou na cidade no dia 20 de setembro, a pesagem aconteceu no sábado, dia 21, mesmo dia em que competiu na sua categoria de 36 kg.

A mãe da adolescente, Fátima Mendes Pereira fala de Anna com bastante orgulho. “Ao todo são 30 medalhas de ouro, só esse ano de 2024, foram 11 medalhas de ouro conquistadas. Muito orgulho dessa trajetória”. Anna já saiu do Estado para participar de várias competições. “Foi para Minas Gerais participar da Copa Minas, onde foi campeã também. Foi para o Distrito Federal participar de campeonatos, tanto brasileiro regional como dos jogos escolares do ano passado que ocorreu lá. Já foi para o Rio de Janeiro participar da seletiva dos jogos Pan-americanos, foi para Goiás, Curitiba. Enfim, o currículo da Anna Clara como atleta tem muitas conquistas”.

A judoca vem se superando na modalidade e consequentemente realizando sonhos. “O Judô, assim como as modalidades individuais tem pouco investimento do município, gostaríamos que nossas crianças tivessem um olhar diferenciado, uma vez que os resultados falam por si. A Anna Clara, em dezembro estará levando o nome da nossa cidade e do estado para uma competição de nível internacional, essa conquista é importante para todos nós e principalmente para ela, pela sua dedicação, esforço e empenho”, diz a mãe.

Anna vai com a delegação brasileira em dezembro para Bucaramanga na Colômbia, participar dos Escolares Sul-Americano. Por isso, Fátima pede um olhar mais caridoso dos políticos para os atletas dos municípios que precisam de investimento para continuar treinando e levando o nome da cidade para outros locais do Brasil e do mundo. “Acredito que é fundamental, além de ressaltar as conquistas que vão além das pessoais, mas sim a representatividade que essa conquista traz para a modalidade Judô do município. Não somente a Anna, mas muitos outros atletas se tivessem mais incentivo por parte da prefeitura teríamos mais jovem em destaque. Pois, só nos "Paitrocinios" e os amigos que acreditam nela sabemos o quanto é custoso manter um atleta de alto rendimento. Em 2024, por ter bons resultados ela foi contemplada com o Bolsa Atleta – Fundesporte”.

Por fim, a família da estrela judoca agradece os colegas de treino e aos senseis Osvaldo Junior e Robson Gatto pelos ensinamentos.